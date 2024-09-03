Донская молодежь участвует в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом

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В России 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Подрастающее поколение Ростовской области участвует в памятных мероприятиях, приуроченных к дате. Об этом сообщил председатель комитета по молодежной политике донского региона Александр Никиточкин.В Ростове прошла Всероссийская акция «Свеча памяти». Ее организаторами стали региональный комитет по молодежной политике, Ростовпатриотцентр, а также патриотические объединения и молодежный совет Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.В рамках акции участники зажгли свечи в память о жертвах теракта в Беслане (Северная Осетия), который произошел 20 лет назад. В результате чудовищного акта погибли 314 заложников, из которых 186 — это дети.В региональном молодежном центре «ДонМолодой» 3 сентября покажут фильм «Золотая бронза», который рассказывает о взрослении детей, переживших те трагические события в Беслане.Прототипами главных героев стали олимпийский чемпион Заурбек Сидаков и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Артур Найфонов. Они были в числе заложников в той самой школе №1, которую захватили террористы.После просмотра фильма участники почтут память погибших минутой молчания. Затем пройдет обсуждение о том, как не допустить террористические акты в нашей стране.Памятные мероприятия проходят во всех муниципалитетах региона в рамках месячника антитеррористической направленности «Независимая территория».