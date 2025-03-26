«Азовводоканал» выплатит «Донэнерго» 11 млн рублей долга

Фото: Онлайн.Карты

АО «Донэнерго» отсудило у «Азовводоканала» более 11 миллионов рублей. Информация была опубликована в картотеке арбитражного суда Ростовской области 17 марта.Муниципальное предприятие не оплатило счета за свет. Речь идет о долге за июнь и июль. Общая сумма составила 8,6 миллионов рублей. В иске «Донэнерго» потребовало взыскать еще 2,3 миллиона рублей пени за просроченный платеж.Судебные разбирательства длились с октября 2024 года. На итоговом заседании судья занял сторону «Донэнерго».