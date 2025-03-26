Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

«Азовводоканал» выплатит «Донэнерго» 11 млн рублей долга

«Азовводоканал» выплатит «Донэнерго» 11 млн рублей долга
АО «Донэнерго» отсудило у «Азовводоканала» более 11 миллионов рублей. Информация была опубликована в картотеке арбитражного суда Ростовской области 17 марта.

Муниципальное предприятие не оплатило счета за свет. Речь идет о долге за июнь и июль. Общая сумма составила 8,6 миллионов рублей. В иске «Донэнерго» потребовало взыскать еще 2,3 миллиона рублей пени за просроченный платеж.

Судебные разбирательства длились с октября 2024 года. На итоговом заседании судья занял сторону «Донэнерго».
Фото: Онлайн.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.