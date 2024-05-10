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В центре Ростова 40 квартир остались без горячей воды

В центре Ростова 40 квартир остались без горячей воды
В центре Ростова 40 квартир остались без горячей воды. Об этом сообщил региональный министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сизиков.

Утром 10 мая жители многоэтажек остались отрезаны от горячего водоснабжения. Это произошло из-за прорыва трубы на теплотрассе на Пушкинской, 119.

По словам министра регионального ЖКХ, специалисты устраняют коммунальную аварию.

- Ориентировочно, возобновить ресурс планируется 10 мая к 20:00, - сообщил Сергей Сизиков.
Фото: DonDay
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