В центре Ростова 40 квартир остались без горячей воды
В центре Ростова 40 квартир остались без горячей воды. Об этом сообщил региональный министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сизиков.
Утром 10 мая жители многоэтажек остались отрезаны от горячего водоснабжения. Это произошло из-за прорыва трубы на теплотрассе на Пушкинской, 119.
По словам министра регионального ЖКХ, специалисты устраняют коммунальную аварию.
- Ориентировочно, возобновить ресурс планируется 10 мая к 20:00, - сообщил Сергей Сизиков.