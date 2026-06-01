Дончанка рассказала, как приготовить шампиньоны по-корейски

Морковь - 150 граммов

Лук - 1 штука

Чеснок - 5 зубчиков

Растительное масло - 70 миллилитров

Уксус 9% - 3 столовые ложки

Соевый соус - 2 столовые ложки

Сахар - 1,5 столовой ложки

Соль - 1 столовая ложка



Приправа по-корейски - 1,5 столовой ложки



Молотые семена кориандра - 1,5 столовой ложки



Лавровый лист - 2 штуки



Перец горошком - 10 штук



Жительница Ростовской области Юлия Евсеева поделилась рецептом шампиньонов по-корейски. Способ приготовления она опубликовала в социальных сетях.Весенний сезон 2026 года оказался удачным для донских грибников. На полянах региона любители "тихой охоты" собирают полные ведра шампиньонов. Поэтому многие уже начали делать заготовки.На 800 граммов шампиньонов понадобятся:Сначала шампиньоны нужно отварить с лавровым листом и солью. На это уйдет около 10 минут. После этого к грибам добавляют остальные ингредиенты. Растительное масло перед смешиванием необходимо разогреть. Затем шампиньоны плотно раскладывают по банкам и ставят на водяную баню. После закипания банки нужно держать там 15 минут. После этого заготовки можно укутать.Приятного аппетита!