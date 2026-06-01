Дончанка рассказала, как приготовить шампиньоны по-корейски
Жительница Ростовской области Юлия Евсеева поделилась рецептом шампиньонов по-корейски. Способ приготовления она опубликовала в социальных сетях.
Весенний сезон 2026 года оказался удачным для донских грибников. На полянах региона любители "тихой охоты" собирают полные ведра шампиньонов. Поэтому многие уже начали делать заготовки.
На 800 граммов шампиньонов понадобятся:
- Морковь - 150 граммов
- Лук - 1 штука
- Чеснок - 5 зубчиков
- Растительное масло - 70 миллилитров
- Уксус 9% - 3 столовые ложки
- Соевый соус - 2 столовые ложки
- Сахар - 1,5 столовой ложки
- Соль - 1 столовая ложка
- Приправа по-корейски - 1,5 столовой ложки
- Молотые семена кориандра - 1,5 столовой ложки
- Лавровый лист - 2 штуки
- Перец горошком - 10 штук
Сначала шампиньоны нужно отварить с лавровым листом и солью. На это уйдет около 10 минут. После этого к грибам добавляют остальные ингредиенты. Растительное масло перед смешиванием необходимо разогреть. Затем шампиньоны плотно раскладывают по банкам и ставят на водяную баню. После закипания банки нужно держать там 15 минут. После этого заготовки можно укутать.
Приятного аппетита!