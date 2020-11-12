Дончанина с татуировкой в виде головы кота разыскивают в Пензе

Уроженца Ростовской области с татуировкой в виде головы кота разыскивают в Пензе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пензенской области. Германа Синегубова подозревают в «Краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору». Мужчине, ведущему бродячий образ жизни, грозит до пяти лет тюрьмы.По данным главка, преступление было совершено в период с 4 по 5 мая 2020 года. В Пензе из магазина на улице Тернопольской украли металлические изделия на общую сумму 25 тысяч рублей.Герману Синегубову 56 лет. Мужчина седовласый, рост – 177 сантиметров. Из примечательных черт – наколка в виде головы кота на груди.Если вам что-либо известно о его местонахождении, сообщите по телефонам: 598-766, 89273665152, 598-732.