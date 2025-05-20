Дома у бывшего министра транспорта Ростовской области нашли дорогостоящее оружие

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У бывшего министра транспорта Ростовской области обнаружили оружие на сумму более миллиона рублей. Это стало известно на заседании по делу Виталия Кушнарева в Железнодорожном суде 19 мая.Росгвардия сообщила, что у Кушнарева есть оружие. 12 августа 2023 года он подал заявку на продление разрешения на его хранение и ношение через портал «Госуслуги». Бывший чиновник хранил оружие в квартире дома № 92 на улице Суворова.Прокурор зачитал материалы дела, где говорится, что на момент проверки у Кушнарева было пять единиц оружия. В квартире он хранил охотничье и спортивное оружие, включая Beretta 686, Benelli Raffaello Crio, советское охотничье ружье ИЖ-43 и травматический пистолет МР-353.Общая стоимость оружия превысила миллион рублей. Например, цена на ружье Beretta достигает 700 тысяч, но его можно купить и за 400 тысяч. Остальные предметы оружия Кушнарев приобрел за 50 тысяч каждый.Гособвинитель подчеркнул, что у Кушнарева не было разрешения на ношение и хранение Colt. Именно из-за этого оружия ему предъявлены обвинения по статье о незаконном обращении с оружием.Прокурор отметил, что оружие марки Colt не числится за Кушнаревым, и документы на его приобретение, хранение и ношение ему не выдавались. Однако его жена Оксана Кушнарева имеет право на ношение и хранение оружия Colt, но не имеет лицензии на владение им. Пистолет не зарегистрирован ни на кого.