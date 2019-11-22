В Ростове началось заполнение теплотрассы после крупного порыва в центре города



В центре Ростова ведутся работы по заполнению теплотрассы после крупной коммунальной аварии.



По данным ГУ МЧС Ростовской области, аварийные работы были завершены 24 ноября в 8:38. В настоящее время ведётся заполнение системы.

- Ведутся работы по заполнению теплотрассы и восстановлению нормативных параметров теплоснабжения, - сообщили в администрации города. - Работы планируется завершить в течение трёх часов.



Напомним, 23 ноября в Кировском районе Ростова в переулке Крепостном произошёл порыв трубопровода диаметром 600 мм. В результате 29 жилых домов в границах переулка Крепостного, улицы Пушкинской, проспекта Театрального и улицы Нижнебульварной остались без тепла.



В устранении аварии была задействована бригада районных тепловых сетей. На месте работали восемь сотрудников и семь единиц спецтехники.



