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В Ростове началось заполнение теплотрассы после крупного порыва в центре города

В Ростове началось заполнение теплотрассы после крупного порыва в центре города
В центре Ростова ведутся работы по заполнению теплотрассы после крупной коммунальной аварии.

По данным ГУ МЧС Ростовской области, аварийные работы были завершены 24 ноября в 8:38. В настоящее время ведётся заполнение системы.
- Ведутся работы по заполнению теплотрассы и восстановлению нормативных параметров теплоснабжения, - сообщили в администрации города. - Работы планируется завершить в течение трёх часов.

Напомним, 23 ноября в Кировском районе Ростова в переулке Крепостном произошёл порыв трубопровода диаметром 600 мм. В результате 29 жилых домов в границах переулка Крепостного, улицы Пушкинской, проспекта Театрального и улицы Нижнебульварной остались без тепла.

В устранении аварии была задействована бригада районных тепловых сетей. На месте работали восемь сотрудников и семь единиц спецтехники.

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