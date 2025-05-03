Долги маслозавода «Донское золото» снова выставили на аукцион за 1,2 млрд рублей

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С молотка пытаются продать дебиторские задолженности обанкротившегося ООО «Донское золото». Информация об этом опубликована на портале Единого реестра сведений о банкротстве.На аукцион выставили шесть лотов на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Речь идет о праве требования к ООО «Евродон», ООО «Дон Агро» и другим организациям. Заявки на участие в торгах принимаются с 3 мая по 1 июня включительно.ООО «Донское золото» было зарегистрировано в поселке Гигант Сальского района Ростовской области в 2014 году. Компания производила нерафинированные растительные масла, а также продукты мукомольной промышленности. В 2018-м организацию признали несостоятельной.