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Доход сити-менеджера Ростова за год уменьшился в два раза

Доход сити-менеджера Ростова за год уменьшился в два раза
Доход главы администрации Ростова-на-Дону уменьшился почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Алексей Логвиненко задекларировал 8,2 миллиона рублей за 2021 год. В 2020-м он заработал 14,2 миллиона рублей.

Сити-менеджер города воспитывает троих детей. Несмотря на приличный доход, он ничем не владеет. В пользовании у семьи Логвиненко – дом площадью 369 квадратных метров и земельный участок площадью 623 квадратных метра. Транспорта в собственности у главы администрации тоже нет.

Первый заместитель Юрий Овчинников заработал еще больше. Он задекларировл 8,6 миллиона рублей. У него есть две квартиры площадью 140 и 57 квадратных метров и «Тойота Камри». Его жена заработала чуть больше полумиллиона рублей. Пара воспитывает троих детей.

На втором месте по заработку - Татьяна Асатрян. Доход замглавы составил 3 миллиона рублей. В ее собственности - земельный участок на семь соток, дом на 360 квадратов, две небольшие квартиры на 47 и 36 квадратов и нежилое помещение на 8 квадратов. Детей и супруга у Татьяны Асатрян нет.

Немного меньше, 2,4 миллиона, заработала Елена Кожухова. У нее есть два земельных участка по 95 гектаров, два - по пять тысяч квадратных метров и квартира на 85 квадратов. Однако главный добытчик в семье Кожуховых - супруг. Он задекларировал 17,7 миллиона рублей. В его собственности – три иномарки, несколько земельных участков и квартир, дом и множество нежилых помещений и складов.
Фото: соцсети Алексея Логвиненко.
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