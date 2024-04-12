До смерти избивший отца мужчина не смог обжаловать приговор в Ростовском суде

Фото: Rostov.ru.

Ростовский областной суд оставил в силе приговор мужчине, до смерти избившего отца. Дмитрию Шурыгину оставили наказание в виде шести лет колонии строгого режима.Трагедия, из-за которой 47-летний житель Шахт оказался на скамье подсудимых, случилась 15 июля 2023 года. В тот день у мужчины произошел очередной конфликт с пожилым родителем. Соседи квартиры на улице Красной слышали разборки по поводу наследства. Отец грозился не оставить сыну жилье. В какой-то момент Дмитрий в ярости набросился на старика. Он ударил 74-летнего мужчину по лицу так, что тот упал с дивана. Затем подонок прыгнул и приземлился коленом пенсионеру на грудь, продолжив избивать по голове и туловищу.Когда горожанин осознал, что натворил, тут же вызвал медиков. Однако спасти старика не удалось. Он скончался от перелома ребер и грудной клетки, закрытой тупой травмы туловища. Полиция задержала главного подозреваемого по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».Шолоховский районный суд Ростовской области признал Шурыгина виновным и приговорил к шести годам колонии строгого режима. Осужденный отказался признавать вину. По его словам, в момент преступления он находился в магазине. Сторона защиты подала апелляцию в вышестоящую инстанцию. Однако в Ростовском областном суде мужчине не поверили и оставили приговор в силе.