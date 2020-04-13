До конца недели в Ростовской области ожидается шквалистый ветер
В Ростовской области в течение нескольких дней будет бушевать шквалистый ветер. Непогода продержится минимум до 20 апреля. Об этом сообщила начальник ростовского гидрометцентра Елена Назарова.
Ветер ожидается силой 7-12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Ранее жителей Ростовской области предупредили, что в этот же период прогнозируются заморозки и мокрый снег. В северных районах температура опустится до -1...-5 градусов. Местами ожидаются осадки. Заморозки будут в категории опасного метеорологического явления.
В связи с плохой погодой дончан просят свести к минимуму своё пребывание на улице. Во время режима самоизоляции людям и так запрещено покидать дома, но при сильном ветре и садках повышается шанс заболеть, что особенно опасно в период пандемии коронавируса.