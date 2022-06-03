Для вечерних электричек Ростов - Таганрог сделают новую остановку

Фото: РостовРу

Для двух вечерних пригородных поездов сообщением Ростов - Таганрог введена новая станция. Остановка появилась в населенном пункте Михайловка. Стоянка вводится для улучшения качества обслуживания пассажиров, сообщили 6 июня в пресс-службе СКЖД РЖД.Состав № 6510 отправляется из Ростова в 18:45 и теперь делает остановку на станции Михайловка в 20:06. На конечную станцию поезд прибывает в 20:25.Состав № 6521 отправляется со станции Таганрог-2 в 20:59, останавливается на станции Михайловка в 21:13 и прибывает в Ростов в 22:33.