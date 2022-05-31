Дикий кабан разгуливал по Нижне-Гниловскому кладбищу в Ростове

Фото: соцсети.

На Нижне-Гниловском кладбище в Ростове появился странный гость. Ростовчане запечатлели разгуливающего мимо могил жирного дикого кабана.Оказалось, что упитанное животное обитает на кладбище не первый год. Опасности для людей он не представляет. Его даже считают местной достопримечательностью. Горожане часто видят кабана разгуливающим между могил и деревьев на территории кладбища.Чем кабану так понравилось кладбище, что он решил облюбовать его, неизвестно. Вероятно, у него там есть еда, поэтому и покидать это место он не собирается.- За конфетами пришёл, - иронизируют ростовчане в соцсетях.