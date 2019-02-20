Девушка на легковушке застряла в огромной яме на дороге в Ростовской области





Неожиданная неприятность произошла с девушкой-водителем в Каменске-Шахтинском. 21 февраля во время поездки по трассе, легковушка автоледи застряла в яме прямо на дороге.



Очевидцы дорожного инцидента рассказали, что водитель «ВАЗ-21012» провалилась в яму, заполненную талым снегом и водой. Машина провалилась в выбоину передней частью и застряла намертво.



Самостоятельно выбраться из капкана девушке не удалось. К счастью, на помощь пришли мужчины и числа местных жителей. Они помогли вернуть «двенадцатую» на дорогу.



