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Девушка на легковушке застряла в огромной яме на дороге в Ростовской области

Девушка на легковушке застряла в огромной яме на дороге в Ростовской области

Неожиданная неприятность произошла с девушкой-водителем в Каменске-Шахтинском. 21 февраля во время поездки по трассе, легковушка автоледи застряла в яме прямо на дороге.

Очевидцы дорожного инцидента рассказали, что водитель «ВАЗ-21012» провалилась в яму, заполненную талым снегом и водой. Машина провалилась в выбоину передней частью и застряла намертво.

Самостоятельно выбраться из капкана девушке не удалось. К счастью, на помощь пришли мужчины и числа местных жителей. Они помогли вернуть «двенадцатую» на дорогу.

Девушка на легковушке застряла в огромной яме на дороге в Ростовской области

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