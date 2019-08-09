В лифте ростовской гостиницы застряла семья с детьми



Фото: game2day.ru

В Ростове спасателям пришлось освобождать застрявших в лифте постояльцев гостиницы. Инцидент произошёл в одном из отелей, расположенных на проспекте Будённовском в Октябрьском районе донской столицы.



В маленьком закрытом пространстве оказались двое взрослых – мужчина и женщина и двое детей. «Пленники» стали звать на помощь. Самостоятельно вызволить застрявших посетителей персоналу гостевого дома не удалось.

- На место вызова отправилась поисково-спасательная группа-15, - рассказали в департаменте ГО и ЧС Ростова. - Работу проводили совместно с сотрудниками гостиницы. Двери лифта демонтированы без повреждений, люди освобождены.



Вероятнее всего, причиной остановки кабины, стала техническая неисправность. В результате инцидента никто не пострадал.