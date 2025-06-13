Девочку скончавшуюся в приюте Морозовска похоронили за счет чужих людей
Девочку, которая скончалась в Морозовском приюте Ростовской области, похоронили за счет средств, собранных общественностью.
15-летняя школьница была найдена мёртвой 4 июня, а причины её смерти до сих пор не выяснены.
Семья девочки жила в неблагоприятных условиях, и её родители не имели постоянного заработка, поэтому у них не было возможности организовать похороны. В связи с этим местные жители, включая родителей одноклассников, организовали сбор средств, чтобы провести церемонию прощания.
На похоронах присутствовали и родители девочки.
По информации Donday, церемония прощания прошла без отпевания.