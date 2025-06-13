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Девочку скончавшуюся в приюте Морозовска похоронили за счет чужих людей

Девочку скончавшуюся в приюте Морозовска похоронили за счет чужих людей
Девочку, которая скончалась в Морозовском приюте Ростовской области, похоронили за счет средств, собранных общественностью.

15-летняя школьница была найдена мёртвой 4 июня, а причины её смерти до сих пор не выяснены.

Семья девочки жила в неблагоприятных условиях, и её родители не имели постоянного заработка, поэтому у них не было возможности организовать похороны. В связи с этим местные жители, включая родителей одноклассников, организовали сбор средств, чтобы провести церемонию прощания.

На похоронах присутствовали и родители девочки.

По информации Donday, церемония прощания прошла без отпевания.
Фото: Ростов ру
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