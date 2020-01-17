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В Шахтах прокурор признал законным возбуждение дела по факту массового отравления людей роллами

В Шахтах прокурор признал законным возбуждение дела по факту массового отравления людей роллами
Прокуратура признала законным возбуждение дела по факту массового отравления жителей Шахт. Люди попали в больницу, купив продукцию заведения «Суши Микс».

Случаи произошли в декабре 2019 года. В общей сложности от некачественных роллов пострадали 33 человека. С признаками острого отравления всех их доставили в больницу. У пациентов выявили одинакового возбудителя инфекции.

По данным прокуратуры Ростовской области, в ходе проверки выяснилось, что в «Суши Микс» нарушались санитарные нормы. По факту массового отравления возбудили дело по статье о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору.

Надзорное ведомство взяло дело под контроль.

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