В Шахтах прокурор признал законным возбуждение дела по факту массового отравления людей роллами



Прокуратура признала законным возбуждение дела по факту массового отравления жителей Шахт. Люди попали в больницу, купив продукцию заведения «Суши Микс».



Случаи произошли в декабре 2019 года. В общей сложности от некачественных роллов пострадали 33 человека. С признаками острого отравления всех их доставили в больницу. У пациентов выявили одинакового возбудителя инфекции.



По данным прокуратуры Ростовской области, в ходе проверки выяснилось, что в «Суши Микс» нарушались санитарные нормы. По факту массового отравления возбудили дело по статье о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору.



Надзорное ведомство взяло дело под контроль.