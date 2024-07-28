В Волгодонске по факту массового отравления детсадовцев возбудили дело

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По факту массового отравления детсадовцев в Волгодонске возбудили уголовное дело. Об этом сообщают в СУ СК по Ростовской области.Ранее в соцсетях массово распространяли информацию, что у воспитанников детсадов выявили острую кишечную инфекцию. Якобы руководство учреждения скрывает информацию о заражении детей. Затем дошкольное учреждение закрыли на технические работы. После проверки там выявили нарушения: дезинфекция помещений и игрового оборудования проводится редко, личные вещи хранятся ненадлежащим образом.В СУ СК России по Ростовской области проводят проверку. Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК региона Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.