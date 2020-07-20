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Детский сад в Ростовской области закрыли на карантин из-за коронавируса

Детский сад в Ростовской области закрыли на карантин из-за коронавируса
В Ростовской области детский сад закрыли на карантин из-за выявленных в учреждении случаях заражения коронавирусом. Об этом 22 июля сообщили в региональном пресс-центре по коронавирусу в правительстве региона.

Как стало известно, Роспотребнадзор постановил закрыть детский сад № 1 в станице Вешенской Шолоховского района. О том, сколько детей были заражены коронавирусом, неизвестно.

Всего в Шолоховском районе - 19 случаев заболевания коронавирусом, из которых по одному случаю выявлено за два последних дня.

Теги: коронавирус в Ростовской области

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