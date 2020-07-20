Детский сад в Ростовской области закрыли на карантин из-за коронавируса

В Ростовской области детский сад закрыли на карантин из-за выявленных в учреждении случаях заражения коронавирусом. Об этом 22 июля сообщили в региональном пресс-центре по коронавирусу в правительстве региона.Как стало известно, Роспотребнадзор постановил закрыть детский сад № 1 в станице Вешенской Шолоховского района. О том, сколько детей были заражены коронавирусом, неизвестно.Всего в Шолоховском районе - 19 случаев заболевания коронавирусом, из которых по одному случаю выявлено за два последних дня.