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В Таганрогском заливе пограничники спасли 8-летнего мальчика, перевернувшегося на яхте

В Таганрогском заливе пограничники спасли 8-летнего мальчика, перевернувшегося на яхте
Фото: http://www.msun.ru
В Азовском море пограничники спасли ребёнка. Мальчик перевернулся на яхте.

Во время патрулирования акватории Таганрогского залива экипаж пограничного сторожевого катера на входе в бухту Андреева заметил перевернувшуюся яхту. Маломерное судно уносило в море. Когда катер подошёл ближе, пограничники увидели барахтавшегося в воде ребёнка. Мальчик практически выбился из сил.
- Сотрудники оказали необходимую помощь юному яхтсмену, вернули яхту в нормальное положение и передали ребёнка прибывшему представителю яхт-клуба, - рассказали в Погранслужбе ФСБ России по Ростовской области.

В настоящее время жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

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