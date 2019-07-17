В Таганрогском заливе пограничники спасли 8-летнего мальчика, перевернувшегося на яхте



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В Азовском море пограничники спасли ребёнка. Мальчик перевернулся на яхте.



Во время патрулирования акватории Таганрогского залива экипаж пограничного сторожевого катера на входе в бухту Андреева заметил перевернувшуюся яхту. Маломерное судно уносило в море. Когда катер подошёл ближе, пограничники увидели барахтавшегося в воде ребёнка. Мальчик практически выбился из сил.

- Сотрудники оказали необходимую помощь юному яхтсмену, вернули яхту в нормальное положение и передали ребёнка прибывшему представителю яхт-клуба, - рассказали в Погранслужбе ФСБ России по Ростовской области.



В настоящее время жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.