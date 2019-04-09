Десятки домов в Ростове в конце недели останутся без света
В Ростове в конце недели десятки домов останутся без света. Отключение запланировано 11 и 12 апреля.
Так, 11 апреля с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:
- 30-летия Октября в домах с 105 по 183 и с 168 по 250;
- Байкальской в домах с 41 по 97 и с 38 по 98;
- Дарвина в домах с 1 по 65 и с 36 по 68, с 73 по 83, с 88 по 92;
- Доватора в домах с 142 по 148, с 149 по 157, с 187 по 189 и №№ 140А, 142А, 142Е;
- Долгожданной 36А;
- Задонской в домах с 31 по 61 и с 58 по 64;
- Карпатской в домах с 37 по 47 и с 40 по 48;
- Ковалевской в домах с 45 по 49 и с 44 по 54;
- Королёва №№ 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6/2;
- Лелюшенко №№ 15, 15 «А», 15 «В», 15 «Г», 17 «А»,
- Линейной в домах с 39 по 101 и с 42 по 110;
- Лобачевского № 30 и в домах с 36 по 50;
- Лучевой в домах с 1 по 71 и с 2 по 76;
- Мадояна № 202, в домах с 224 по 240, с 205 по 245 и №№ 205А, 245А;
- Миронова № 6 и № 10;
- Пескова № 186 и № 188;
- Песчанокопской в домах с 2 по 56 и с 1 по 57;
- Семипалатинской в домах с 39 по 49 и с 44 по 52;
- Сормовской в домах с 121 по 125 и с 134 по 136;
- Учебной в домах с 1 по 29.
12 апреля с 9 утра до 17 часов свет отключат на улицах:
- 28-й Линии 13;
- 40-летия Победы №№ 99, 99 «А», 103 и 103 «Б»;
- Гоголевской в домах с 1 по 37 и с 2 по 40;
- Державинском в домах с 2 по 44 и с 19 по 43;
- Коммунистическом №№ 36/1, 34/5, 34/6, 34/1, 34/3;
- Ломоносовской в домах с 1 по 33 и с 2 по 32;
- Нахичеванском в домах с 1 по 19 и с 2 по 28;
- Петровской в домах с 81 по 99 и с 100 по 118;
- Стачки 225;
- Толстого, 19/2.
Как сообщили в «Донэнерго», отключение проводится в профилактических целях.