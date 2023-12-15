Десятки автомобилей в Ростове повредили куски тающего льда
Десятки автомобилей в Ростове повреждены из-за кусков льда, сходящих с крыш, проводов и деревьев. Местные жители опубликовали кадры происшествий в социальных сетях.
Падающая наледь разбивает стекла автомобилей. Так, на улице Еременко упала сосулька и разбила заднее стекло машины.
На Маршала Жукова, 25 с крыши обрушился кусок льда. В результате у припаркованной машины разбито лобовое стекло.
Такое же повреждение нанесла сосулька машине, стоящей в ЖК «Красный Аксай».
Жители ЖК «Акварель» рассказали, что на припаркованный автомобиль лед упал дважды с крыши дома. К счастью, кузов машины не поврежден.
«Лед огромными глыбами сыплется на людей, машины и проезжую часть. Даже в подъезд зайди сложно, часто падает», - сообщают горожане в социальных сетях.
Чтобы заменить разбитые стекла, автомобилистам придется раскошелиться.
Владельцам автомобилей лучше выбирать места для парковки подальше от сооружений, покрытых льдом.
За 15 декабря в Ростове из-за обледенения упало множество деревьев на транспортные средства. Кроме того, от рухнувших растений пострадали минимум три человека.