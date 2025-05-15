Депутаты ЗС Ростовской области приняли закон об обеспечении масштабной жилой застройки социальной инфраструктурой

- Согласно поправкам, минимальная общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых предусматривается масштабным инвестиционным проектом, увеличивается со 100 тысяч квадратных метров до 300 тысяч квадратных метров. При этом такие застройщики будут иметь определенное преимущество – они смогут получать землю в аренду без торгов, - рассказал Александр Ищенко. - Так как строительство новых жилых кварталов предполагает дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру, закон предусматривает обязательство инвестора построить детские сады, школы и поликлиники. Эти объекты должны закрыть 100% необходимых мест в детских садах и поликлиниках и не менее 50% необходимых мест в школах. При этом инвестор должен разработать и передать в муниципальную собственность проектную документацию по строительству оставшихся школ, чтобы закрыть 100% потребность.

Фото: ЗС РО.

На 20-м (внеочередном) заседании Законодательного Собрания Ростовской области депутаты приняли поправки в областной закон «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов». Законопроект об обеспечении масштабной жилой застройки социальной инфраструктурой в донской парламент внес врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.С 1 января 2025 года полномочия по выдаче разрешений на капитальное строительство переданы региональному правительству. Одним из основных принципов новой градостроительной политики региона стало комплексное развитие территорий, создание условий не только для жилья, а в первую очередь для жизни людей. В связи с этим Юрий Слюсарь внес в ЗС Ростовской области инициативу об обеспечении масштабной жилой застройки необходимыми объектами социальной инфраструктуры.Александр Ищенко отметил, что депутаты донского парламента поддержали законопроект врио губернатора Ростовской области. По словам Александра Валентиновича, закон направлен на стратегическое решение имеющихся проблем в строительной области, в частности, в строительстве жилья. Он создает условия, чтобы в будущем развитие городов и районов области проходило по современным требованиям.Кроме того, исключается момент, что строительство многоквартирных домов должно осуществляться на земельном участке (земельных участках) площадью не более 120 тысяч квадратных метров.Данные изменения позволят не просто возводить крупные жилые кварталы, но и обеспечивать жителей комфортной инфраструктурой, чтобы в будущем избежать очередей в поликлиниках и переполненности в детских садах и школах.Закон об обеспечении жилой застройки социальной инфраструктурой принят депутатами Заксобрания Ростовской области единогласно.