Донские депутаты предложили обеспечить детям-инвалидам право на пенсию по потере кормильца

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Донские депутаты выступили с предложением обеспечить детям-инвалидам право на пенсию по потере кормильца. Это действительно очень важное замечание, поскольку сейчас они лишены возможности получения нескольких выплат сразу. Речь идет о том, что они могут получить пенсию по потере кормильца, только отказавшись от социальной пенсии по инвалидности.По мнению членов партии «Единая Россия», действующее пенсионное законодательство нужно корректировать, ведь оно ставит детей-инвалидов в неравное положение перед другими детьми, попавшими в схожую ситуацию.Чтобы восстановить социальную справедливость, донские парламентарии обратились к депутату Государственной Думы ФС РФ Екатерине Стенякиной с просьбой инициировать внесение изменений в пенсионное законодательство, тем более что социальная пенсия по инвалидности - лишь дополнительный источник средств к существованию, который обусловлен особенностями здоровья. Эти средства не могут обеспечить нормальное существование неполных семей с детьми-инвалидами.- Это очень важный вопрос с точки зрения не просто социальной справедливости, а жизни и здоровья детей-инвалидов, оставшихся без кормильца, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.Спикер донского парламента отметил, что по закону в случае потери кормильца ребенку-инвалиду приходится выбирать, какую из пенсий получать: по утрате кормильца или социальную по инвалидности. На самом деле это не взаимоисключающие, а дополняющие друг друга выплаты.