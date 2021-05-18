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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу донских депутатов по защите интересов детей, получающих соцпособия

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу донских депутатов по защите интересов детей, получающих соцпособия
Председатель Совета Федерации РФ поддержала инициативу депутата Законодательного собрания Ростовской области о сохранении надбавок к социальным пособиям подростков. Валентина Матвиенко обещала сопровождать законопроект по защите интересов детей, получающих пособия по инвалидности или потере кормильца.

Донские депутаты обнаружили изъян в действующем законопроекте. Дети лишаются всех доплат при любом виде рабочей деятельности, включая частичную занятость на летних каникулах.

- Инвалиды и те, кто получает пенсию по потере кормильца, как только идут работать, сразу же теряют социальную доплату к пенсии, которая положена им государством, – рассказала депутат ЗС РО Екатерина Стенякина. - Эта доплата зачастую гораздо больше, чем сумма, которую ребенок получает за свой труд.

Народная избранница отметила, что эта ситуация способствует развитию в подростковой и юношеской среде социального иждивенчества. Кроме того, дети лишаются возможности легального заработка. В связи с этим текущим летом соцвыплат могут лишиться порядка миллиона подростков.

Молодые законодатели совместно с комитетом Совфеда по соцполитике подготовили законопроект, который позволит подросткам сохранить доплату к пенсии, если они работают в летний период по направлению центра занятости.

Валентина Матвиенко поддержала инициативу. Спикер Совфеда подчеркнула, что пособие подросткам выделяют не настолько большое, чтобы лишать их возможности заработать лишние деньги.

– Просто дурь какая-то, извиняюсь, надо ее исправлять. Давайте ваш проект закона. Все мы, здесь сидящие, будем его сопровождать, чтобы он был принят как можно скорее, – ответила спикер Совета Федерации.

По словам главы комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, закон будет доработан и внесен в Государственную Думу в осеннюю сессию.

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