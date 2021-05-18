Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу донских депутатов по защите интересов детей, получающих соцпособия

Председатель Совета Федерации РФ поддержала инициативу депутата Законодательного собрания Ростовской области о сохранении надбавок к социальным пособиям подростков. Валентина Матвиенко обещала сопровождать законопроект по защите интересов детей, получающих пособия по инвалидности или потере кормильца.Донские депутаты обнаружили изъян в действующем законопроекте. Дети лишаются всех доплат при любом виде рабочей деятельности, включая частичную занятость на летних каникулах.- Инвалиды и те, кто получает пенсию по потере кормильца, как только идут работать, сразу же теряют социальную доплату к пенсии, которая положена им государством, – рассказала депутат ЗС РО Екатерина Стенякина. - Эта доплата зачастую гораздо больше, чем сумма, которую ребенок получает за свой труд.Народная избранница отметила, что эта ситуация способствует развитию в подростковой и юношеской среде социального иждивенчества. Кроме того, дети лишаются возможности легального заработка. В связи с этим текущим летом соцвыплат могут лишиться порядка миллиона подростков.Молодые законодатели совместно с комитетом Совфеда по соцполитике подготовили законопроект, который позволит подросткам сохранить доплату к пенсии, если они работают в летний период по направлению центра занятости.Валентина Матвиенко поддержала инициативу. Спикер Совфеда подчеркнула, что пособие подросткам выделяют не настолько большое, чтобы лишать их возможности заработать лишние деньги.– Просто дурь какая-то, извиняюсь, надо ее исправлять. Давайте ваш проект закона. Все мы, здесь сидящие, будем его сопровождать, чтобы он был принят как можно скорее, – ответила спикер Совета Федерации.По словам главы комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, закон будет доработан и внесен в Государственную Думу в осеннюю сессию.