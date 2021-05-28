В Госдуму внесли законопроект о сохранении соцвыплат детям при летнем трудоустройстве
Группа сенаторов внесла в Государственную Думу законопроект о сохранении социальных выплат детям-инвалидам и тем, кто получал выплату по потере кормильца, во время летнего трудоустройства. Об этом 1 июня сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ишенко во время дистанционного приема.
Спикер донского парламента отметил,что проведение приемов помогает выработать законодательные инициативы или принять решения в интересах семей с детьми. Одна из приоритетных тем для регионального «ЕР» и депутатского корпуса - поддержка семей с детьми-инвалидами.
В числе конкретных примеров - инициатива донского парламента по защите интересов детей, получающих социальные пособия по инвалидности или потере кормильца. Ранее донские депутаты обнаружили изъян в действующем законопроекте. Дело в том, что при трудоустройстве инвалиды и те, кто получает пенсию по потере кормильца, теряли социальную доплату, которая положена им государством. Новый законопроект позволил бы сохранить надбавки к пенсии подросткам в случае их временного трудоустройства в летнее время. С такой инициативой депутаты донского парламента обратились в Совет Федерации.
Наше предложение поддержали, - рассказал Александр Ищенко. - В День защиты детей такой законопроект внесен в Государственную Думу группой сенаторов.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, пообещала сопровождать законопроект. Спикер Совета федерации подчеркнула, что пособие подросткам выделяют не настолько большое, чтобы лишать их возможности заработать лишние деньги.
Александр Ищенко также отметил, что вопросы материнства и детства находятся в центре органов власти. Он обратил внимание, что послание президента РФ 2020 и 2021 годов в основном касалось поддержки семей.
- Все инициативы, которые вначале были выдвинуты президентом, потом реализованы Государственной Думой, сегодня находят свое продолжение на региональном уровне», - подчеркнул Александр Ищенко.
С 31 мая на Дону проходит неделя приемов семей с детьми. В приемных партии «Единая Россия» жителей области проконсультируют о существующих мерах поддержки семей. Кроме того, там можно оставить обращение по всем темам, который относятся к сфере семейной политики.