Единовременные выплаты в размере 10 тысяч пенсионеры получат в начале сентября

В сентябре все категории пенсионеров, в том числе работающих, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Эти деньги должны компенсировать потери от роста цен нынешнего года. Соответствующий документ 24 августа подписал президент России.В России проживает около 43 миллионов пенсионеров. На встрече с представителями партии «Единая Россия» Владимир Путин попросил проконтролировать, чтобы все пенсионеры получили свои выплаты вовремя. Первыми 10 тысяч получат те, кому пенсия приходит на карту. Это примерно 30 миллионов россиян. До 3 сентября выплату начислят тем, кто получает пенсию на Почте России.По словам секретаря Генсовета партии, первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, выплата положена абсолютно всем пенсионерам, включая работающих, инвалидов и тех, кто получает пенсию по потере кормильца.- Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан, - подчеркнул Андрей Турчак. - Региональные отделения «Единой России» и штабы общественной поддержки партии уже начали разъяснять людям порядок получения выплат.К словам Андрея Турчака присоединилась уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова. Когда есть вопросы, связанные с выплатами, очень важно, что людям есть к кому обратиться за помощью.Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков отметил, деньги поступят автоматически на счет каждого пенсионера. Действительно, для того чтобы получить единовременную выплату, не нужно подавать никаких заявлений. Еще один немаловажный плюс – эти деньги не будут учитываться в общем доходе семьи и не отменяют другие соцвыплаты.Кроме того, нельзя допустить, чтобы деньги списали со счета пенсионера в качестве оплаты долга по кредиту. Замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина отметила, что фракция «Единой России» уже занимается этим вопросом, чтобы внести изменения в действующее законодательство.