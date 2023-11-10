Депутаты донского парламента намерены снизить экологические требования к промышленным стокам

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Депутаты Законодательного собрания Ростовской области обсудили вопрос экологических требований к промышленным стокам. Для донского региона эта тема особенно остра в силу региональной специфики исходного сырья для водоканалов.Вода в реке Дон содержит много солей. Поэтому на практике предприятиям приходится дополнительно очищать воду, пытаясь выполнить высокие экологические требования к промышленным стокам.- По ряду веществ требования к стокам в 5 раз, а иногда в 500 или даже тысячу раз более жестче, чем к питьевой воде. Это противоречит здравому смыслу и на самом деле наносит вред экологии, - отметил председатель комитета ЗС РО по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игорь Бураков. - В погоне за ужесточением экологических норм случились не просчитанные и не обоснованные законодательные перегибы. Это касается, в том числе, промышленных стоков.Председатель комитета ЗС РО добавил, что чрезмерно завышенные требования вредят и экологии. Так как предприятия возвращают в реку воду, которая не соответствует природным характеристикам. Это может нанести ущерб обитателям водоема, которые не привыкли к дистиллированной воде, лишенной ряда веществ.Предприятия вынуждены тратить на очистку промышленных стоков крупные суммы. Если какой-то из показателей при этом не будет соответствовать нормам закона, появятся дополнительные траты в виде штрафов, во многом необоснованных.- У нас есть предприятия, которые не добавляют в воду никаких загрязняющих веществ. Например, они используют воду исключительно для охлаждения оборудования. То есть они берут эту воду как питьевую от водоканала. И если они возвращают ее в таком же качестве, то вынуждены платить штраф, - объяснил председатель комитета Заксобрания Ростовской области.Это сказывается и на конкурентоспособности отечественной промышленной продукции, и на стоимости конечного товара. В итоге потребители переплачивают за экологические перегибы и несоответствия установленных требований.Участники общественных обсуждений сошлись на том, что нужно найти правильный баланс интересов государства, водоканалов, экологов и промышленников. Донские парламентарии учтут предложения заинтересованных сторон и подготовят обращение в Госдуму для пересмотра нормативов на федеральном уровне.