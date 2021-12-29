Депутата Шахтинской Гордумы исключили из "Единой России" за дебош в ресторане
Дебоширом, пытавшимся попасть в ростовский ресторан с травматом, оказался депутат партии «Единая Россия». Инцидент произошел на улице Большой Садовой, 69 в конце декабря.
Как сообщал Rostov.ru, вечером 18-го числа мужчина пытался попасть в ресторан «Магадан». Охранники при досмотре обнаружили у него травматический пистолет и попросили оставить оружие. Однако тот отказался и начал скандалить, пытаясь прорваться в заведение. Тогда охрана вызвала полицию.
11 января на региональном сайте «ЕР» появилась информация о том, что Вадим Литвинов не является членом партии. В тексте указано, что его исключили из депутатского объединения гордумы города Шахты по согласованию с местным политическим партийным советом в конце декабря.
Вадим Литвинов прокомментировал случившееся DonDay.ru. По словам экс-депутата, у него действительно есть травматический пистолет и ружье, а также лицензия на них. Кроме того, Литвинов рассказал, что конфликт произошел после ужина, а не при попытке войти в ресторан.
- Когда я выходил из ресторана, охранник толкнул меня в спину со словами «депутаты-единороссы понаехали, ходите тут блатуете». Плохие слова шли в сторону партии. Меня спровоцировали, и я толкнул его в ответ, - рассказал свою версию бывший депутат. - После этого на место приехала полиция. Мы проследовали в отдел, где меня проверили на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Я был трезвый, у меня есть справки.
Кроме того, Вадим не отрицает, что имеет 12 административных штрафов (в основном за пьяную езду и превышение скорости). Все они оплачены, но вот водительских прав у бывшего депутата лишили, поэтому его возит водитель.
Вадим Литвинов был депутатом городской Думы Шахт 7-го созыва по 20-му одномандатному избирательному округу. В 2020 году он задекларировал всего 391 тысячу рублей – один из самых минимальных доходов среди депутатов гордумы. В собственности народного избранника – два дома, два земельных участка общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров, склад на 225 квадратных метров, девять нежилых помещений и асфальтированная площадка на 10 тысяч квадратных метров. «Рендж Ровера» в собственности Литвинова по декларации нет – только грузовой фургон.