В Ростове мужчина пытался попасть в ресторан с травматом

Фото: Это Ростов

В Ростове-на-Дону мужчина пытался попасть в ресторан с травматом. Инцидент произошел 18 декабря на Большой Садовой, 69.Ростовчанин оказался на входе в заведение, но когда его начали досматривать охранники обнаружили у него травматический пистолет. Его попросили оставить оружие, но тот отказался. Дебошир начал скандалить и пытался прорваться в ресторан. Охранники вынуждены были вызвать полицию.Приехавший наряд остановил мужчину. После произошедшего с ним проводят беседу,- сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.