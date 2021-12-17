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В Ростове мужчина пытался попасть в ресторан с травматом

В Ростове мужчина пытался попасть в ресторан с травматом

В Ростове-на-Дону мужчина пытался попасть в ресторан с травматом. Инцидент произошел 18 декабря на Большой Садовой, 69.

Ростовчанин оказался на входе в заведение, но когда его начали досматривать охранники обнаружили у него травматический пистолет. Его попросили оставить оружие, но тот отказался. Дебошир начал скандалить и пытался прорваться в ресторан. Охранники вынуждены были вызвать полицию.

Приехавший наряд остановил мужчину. После произошедшего с ним проводят беседу,- сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: Это Ростов
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