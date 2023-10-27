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Лейтенант из Ростовской области погибла в зоне спецоперации

Лейтенант из Ростовской области погибла в зоне спецоперации
Лейтенант и военный врач из Ростовской области Елена Садкова погибла в зоне проведения СВО. 35-летняя женщина-офицер была смертельно ранена на полигоне. Информацию о ее гибели сообщил портал Donday.ru 27 октября.

Летом 2023 года жительница донского региона уехала на полигон, чтобы обеспечить занятия по стрельбе. В этот момент противник начал артобстрел полигона. В результате этого в Елену попал осколок. Ранение стало для женщины смертельным.

В зоне специальной военной операции офицер лечила бойцов, которые получили ранение или заболели. На «гражданке» у жительницы станицы Кривянской остался сын.
Фото: DonDay
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