Лейтенант из Ростовской области погибла в зоне спецоперации

Фото: DonDay

Лейтенант и военный врач из Ростовской области Елена Садкова погибла в зоне проведения СВО. 35-летняя женщина-офицер была смертельно ранена на полигоне. Информацию о ее гибели сообщил портал Donday.ru 27 октября.Летом 2023 года жительница донского региона уехала на полигон, чтобы обеспечить занятия по стрельбе. В этот момент противник начал артобстрел полигона. В результате этого в Елену попал осколок. Ранение стало для женщины смертельным.В зоне специальной военной операции офицер лечила бойцов, которые получили ранение или заболели. На «гражданке» у жительницы станицы Кривянской остался сын.