День России торжественно отметили в Ростовском филиале МГТУ ГА

В Ростовском филиале Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА) отметили День России. Торжественное мероприятие состоялось 11 июня.Государственный праздник отмечают в стране 12 июня. В этот день и накануне по всей Российской Федерации проводят праздничные мероприятия.Единственный авиационный на Юге России вуз решил провести День России в этом году в необычном формате. Недавно университет получил новый корпус. Здание расположено на территории старого аэропорта донской столицы. Колонна студентов вместе с руководством в парадной форме и с государственным флагом прошла километр от старого корпуса к новому. Затем российский триколор торжественно установили на флагштоке перед зданием вуза.По словам директора учебного заведения, профессора Григория Акопова, студенты с воодушевлением восприняли возможность принять участие в мероприятии. Особенный интерес у молодежи вызвало шествие.– Сегодня в связи c празднованием Дня России мы провели со студентами воспитательное патриотическое мероприятие. Заодно студенты в очередной раз ознакомились с нашим новым корпусом. С 1 сентября здесь начнутся занятия, – поделился Григорий Акопов.Новый корпус появился у Ростовского филиала МГТУ ГА в 2018 году. Этот вуз является единственным учебным заведением в России, где готовят профессиональные кадры. Чтобы обеспечивать авиационные предприятия юга страны новыми высококвалифицированными специалистами, в университете открыли очную форму обучения. А после того, как авиагавань на проспекте Шолохова прекратила работу, один из корпусов «Аэронавигации-Юга» решили передать МГТУ ГА. В новом корпусе уже оборудованы современные аудитории, спортзал, кафе и даже комфортное общежитие.Директор Ростовского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации отметил, что число обучающихся растет с каждым годом.– Сейчас у нас три курса, с сентября будет четвертый. Всего - около 1 000 студентов. Каждый год набираем больше, чем в предыдущий, - рассказал Григорий Акопов. - Наши студенты-очники получают стипендии, бесплатное форменное обмундирование и трехразовое питание.Ростовский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации – уникальный вуз на Юге России. Более 50 лет здесь готовят специалистов для гражданской авиации. За полвека университет выпустил тысячи специалистов, которые обеспечивают бесперебойную работу объектов гражданской авиации не только на Юге России, но и в других регионах России.