Жена главного тренера ФК «Ростов» рассказала о том, что у нее скончалась бабушка

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Жена главного тренера ФК «Ростов» рассказала о том, что 13 марта у нее скончалась бабушка. Дарья Карпина отправилась в Эстонию для того, чтобы проводить в последний путь родственницу.Она поблагодарила всех за слова скорби.- Друзья, спасибо вам за слова поддержки, за ваши соболезнования. С бабушкой сегодня простились. Вечером уже выдвигаюсь обратно,- написала Дарья в социальных сетях.Напомним, Дарья - уроженка города Нарвы (Эстония). Девушка дважды была в браке. От первого супруга у нее есть дочь Анита. В 2017 году она вышла замуж за тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина. Спустя год у пары появилась первая дочь Дарья. Затем родилась вторая - Александра.