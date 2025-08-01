В Ростовской области мужчина утонул в реке во время отдыха с друзьями

Фото: Нейросеть

В Ростовской области печальное событие: 31 июля в Белокалитвинском районе погиб 41-летний мужчина, отдыхавший с друзьями.Компания из трех человек расположилась на левом берегу реки Северский Донец, в границах садоводческого товарищества «Пионер». Во время плавания один из мужчин неожиданно скрылся под водой. Заметив его долгое отсутствие, товарищи попытались своими силами отыскать пропавшего, однако поиски не принесли результата. Мужчины позвонили в оперативные службы, чтобы найти приятеля.Спустя два часа поисковой операции, сотрудники спасательной службы извлекли тело утонувшего из воды.