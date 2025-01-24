В Ростовской области с 1 марта начнут изымать необлагороженные дачные участки  

Фото: соцсети

В Ростовской области с 1 марта 2025 года власти смогут изымать участки, которые три года не использовались по назначению. Это предусмотрено новыми поправками в законе «О ведении гражданами садоводства и огородничества».Изначально ФЗ предусматривал только штрафы: от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тыс. рублей. Если кадастровая стоимость не определена, штраф составит от 20 до 50 тыс. рублей.Садоводы обеспокоены тем, кто будет контролировать состояние участков и как изъятие коснется малоимущих семей. Юрист Роман Болотов отметил, что надзорные органы смогут зафиксировать признаки неиспользования участка только спустя три года после приобретения. До этого момента владелец должен избавиться от мусора и огородить участок.Частники уверены, что закон направлен на изъятие хороших участков. Юрист пояснил, что цель поправок — вовлечение собственников в эффективное использование своих земель. Заброшенные участки могут доставлять проблемы соседям, включая стихийные свалки и пожары.Процесс изъятия участка длительный. При первом нарушении выносится только предупреждение. Если в течение полугода ситуация не изменится, Росреестр направит уведомление в соответствующий орган, который инициирует судебное разбирательство.Для собственников, приобретших участок до 1 марта 2025 года, трехлетний период начнется с этой даты. Для тех, кто приобрел после 1 марта 2025 года, — с момента регистрации прав собственности.Ситуация с новым законом остается неоднозначной. Садоводы опасаются, что он может привести к изъятию участков, которые использовались не по назначению по разным причинам. Для эффективного применения закона необходимы механизмы контроля за состоянием территорий и учет интересов всех сторон.