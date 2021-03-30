COVID-19 выявили в 48 городах и районах Ростовской области

В Ростовской области случаи заболевания коронавирусом выявили еще в 48 муниципалитетах. За сутки с 31 марта по 1 апреля диагноз подтвердился у 241 человека. Большинство из новых заболевших - жители Ростова-на-Дону. Там вирус подхватили 93 человека. Второе место по количеству инфицированных занимает Новошахтинск, а третье делят Аксайский и Зерноградский районы.В Новочеркасске, Волгодонске, Неклиновском и Белокалитвинском районах пациентами с COVID-19 стали по шесть человек. А в Красносулинском, Азовском, Багаевском, Цимлянском, Гуково и Батайске - по пять. Заболели по четыре жителя Боковского, Морозовского, Тацинского, Мартыновского районов. На территории Егорлыкского, Дубовского, Волгодонского, Сальского, Миллеровского, Тарасовского и Матвеево-Курганского районов обнаружили по три зараженных.Борьбу с вирусом начали по два человека в Кашарском, Мясниковском, Целинском, Октябрьском, а также в Каменском и Каменске-Шахтинске, Таганроге, Донецке. Меньше всего инфицированных оказалось в Обливском, Милютинском, Шолоховском, Усть-Донецком, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Чертковском, Кагальницком, Веселовском, Пролетарском и Зимовниковском районах. Там, как и в Песчанокопском, Константиновском, Азове заболели по одному дончанину.С начала пандемии в регионе диагноз подтвердился у 81 077 человек. Из них 3 605 пациентов не смогли побороть COVID-19. За минувшие сутки скончались 28 человек. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.