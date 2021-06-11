COVID-19 нашли в 27 городах и районах Ростовской области

За сутки с 13 на 14 июня на Дону больных коронавирусом выявили в 27 муниципалитетах области. Об этом стало известно 14 июня.На первом месте по количеству инфицированных снова оказался Ростов-на-Дону. В донской столице выявили больше 70 больных COVID-19. За ним идут Новошахтинск и Красносулинский район. Там по семь человек, подхвативших опасный вирус.На третьем месте оказалось Гуково. В городе заболели шесть человек. Азов и Батайск разделили четвёртое месте (по пять больных).Получше ситуация в Донецке, Каменске-Шахтинском, Таганроге, Каменском и Пролетарском районах. Там выявили по четыре инфицированных жителя. А в Новочеркасске, Шахтах, Аксайском и Мясниковском нашли на одного больного меньше. Так же, как и в Неклиновском, Сальском и Кашарском районах, COVID-19 обнаружили у трёх жителей.В Октябрьском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Усть-Донецком и Цимлянском районах заболели всего по два человека. Лучше всего ситуация в Волгодонске, Зверево, Азовском и Целинском районах. В этих муниципалитетах COVID-19 подхватили по одному жителю.За весь период пандемии в Ростовской области сделали почти 3 миллиона тестов на коронавирус. В том числе 4 746 человек протестированы за последние сутки.