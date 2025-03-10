Цимлянск 10 марта остался без водоснабжения

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Город Цимлянск Ростовской области 10 марта остался без водоснабжения. Причиной стал прорыв на водопроводной сети по улице Краснознаменной, в районе дома № 60.Временно приостановлено водоснабжение в направлении улиц: Красноармейской, Калинина, Казачьей, Некрасова, Артема, Свердлова, Космонавтов, Комсомольской, Советской, Ленина, Московской, Ватутина, Чехова, К. Маркса и Краснознаменной.В администрации Цимлянского района пообещали оперативно информировать о развитии ситуации. Однако пока не известно, когда водоснабжение будет восстановлено.Донская прокуратура организовала проверку из-за инцидента.