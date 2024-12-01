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Целый город в Ростовской области остался без воды из-за коммунальной аварии

Целый город в Ростовской области остался без воды из-за коммунальной аварии
В Ростовской области город Цимлянск остался без водоснабжения 1 декабря. Информацию предоставил и.о. регионального министра ЖКХ Сергей Иванов.

Причиной неудобств стала коммунальная проблема - прорыв водопровода на улице Ленина, 43/38. В связи с этим почти у 15 тысяч жителей нет необходимого ресурса в выходной день. Людям приходится покупать воду в магазинах или заказывать доставку.

Специалисты работают на месте аварии. Устранить прорыв обещали к 13:00 текущего дня. Однако из-за увеличения объема работ срок завершения перенесли четыре часа.
Фото: Дондей
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