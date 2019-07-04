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Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Ростовской области

Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Ростовской области
В Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность. Во многих районах сохранится режим ЧС в течение трёх дней: с 7 по 9 июля. Такую информацию сообщили в Управлении по ГО и ЧС.

В связи с опасной ситуацией есть возможность возникновения лесных и ландшафтных пожаров. Также может произойти возгорание камыша. Возможно, огонь повредит объекты экономики.

Дончанам следует на выкидывать стеклянные бутылки, не бросать бычки в травмы. Нельзя разводить костры.

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