Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Ростовской области



В Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность. Во многих районах сохранится режим ЧС в течение трёх дней: с 7 по 9 июля. Такую информацию сообщили в Управлении по ГО и ЧС.



В связи с опасной ситуацией есть возможность возникновения лесных и ландшафтных пожаров. Также может произойти возгорание камыша. Возможно, огонь повредит объекты экономики.



Дончанам следует на выкидывать стеклянные бутылки, не бросать бычки в травмы. Нельзя разводить костры.