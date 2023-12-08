Члены Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области подвели итоги 2023 года

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В Ростове-на-Дону 6 декабря состоялось итоговое заседание региональной Общественной наблюдательной комиссии. В мероприятии участвовали 30 членов ОНК во главе с председателем ОНК, членом Общественной палаты Ростовской области Игорем Омельченко.В ходе мероприятия подвели итоги уходящего года и обсудили планы на будущий. В частности, на повестке дня были проблемные вопросы и пути их решения, взаимодействие с Общественной палатой РО, правоохранительными органами и гражданами, предложенные инициативы членов ОНК.Игорь Омельченко обратил внимание, что активная работа Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области была отмечена благодарственными письмами от Общественной палаты РФ. Председатель ОНК рассказал, какая работа велась в соответствии с планом.— Мы реагировали на все обращения граждан и выезжали с проверками в места принудительного содержания граждан. В основном к нам поступали жалобы от лиц в местах лишения свободы по медицинским вопросам, — уточнил Игорь Омельченко. — В этом году совместно с ГУФСИН наши наблюдатели помогли 17 заключенным получить медицинскую помощь.Отдельно председатель Общественной палаты РО отметил случай, когда осужденные граждане находились больше года на больничном и в течение трех месяцев не могли получить выплаты по больничным листам. После вмешательства ОНК заключенным выплатили компенсации.— В прошлом году было подписано соглашение с Общественной палатой Ростовской области. Теперь наблюдательная комиссия будет выступать в роли наблюдателей на всех выборах. Будем принимать участие в выборах президента в 2024 году, — поделился планами на будущий год Игорь Омельченко.