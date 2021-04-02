Число зараженных коронавирусом в Ростовской области превысило 82 тысячи

В Ростовской области число заболевших коронавирусом перевалило за 82 тысячи. За сутки с 4 по 5 апреля диагноз подтвердился у 240 человек.Большинство из новых инфицированных - дончане в возрасте от 46 до 65 лет (87 человек). Немного меньше заболевших оказалось среди молодежи от 18 до 45 лет - 73 человека. Пациентами с COVID-19 стали 50 пенсионеров от 66 до 79 лет. Борьбу с вирусом начали дончане старше 80 лет и дети. В этих возрастных категориях заболели по 15 человек.С начала пандемии положительные тесты получили 82 043 человек, из которых 3 676 не смогли побороть инфекцию. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.