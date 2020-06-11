Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Число заболевших COVID-19 в Ростовской области превысило 7,5 тысячи

Число заболевших COVID-19 в Ростовской области превысило 7,5 тысячи
В Ростовской области продолжается стабильный рост числа заболевших COVID-19. За последние сутки на территории Дона официально зарегистрировали ещё 160 случаев заражения. По данным Роспотребнадзора, в регионе за весь период пандемии по состоянию на утро 15 июня выявили 7 641 инфицированного.

В регионе уже начали постепенный выход из режима самоизоляции, хотя люди продолжают болеть и умирать от новой инфекции. Коэффициент распространения коронавируса уже более недели держится на уровне ниже единицы, что является хорошим показателем. К тому же большая часть коечного фонда остаётся незаполненной. В связи с этим дончанам разрешили гулять, заниматься спортом на улице, посещать парикмахерские, химчистки и ателье.

С января 2020 года в России зарегистрировали 537 210 заболевших COVID-19. За последние сутки диагноз поставили 8 246 людям. Жертвами вируса стал 7 091 человек.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.