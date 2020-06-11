Число заболевших COVID-19 в Ростовской области превысило 7,5 тысячи

В Ростовской области продолжается стабильный рост числа заболевших COVID-19. За последние сутки на территории Дона официально зарегистрировали ещё 160 случаев заражения. По данным Роспотребнадзора, в регионе за весь период пандемии по состоянию на утро 15 июня выявили 7 641 инфицированного.В регионе уже начали постепенный выход из режима самоизоляции, хотя люди продолжают болеть и умирать от новой инфекции. Коэффициент распространения коронавируса уже более недели держится на уровне ниже единицы, что является хорошим показателем. К тому же большая часть коечного фонда остаётся незаполненной. В связи с этим дончанам разрешили гулять, заниматься спортом на улице, посещать парикмахерские, химчистки и ателье.С января 2020 года в России зарегистрировали 537 210 заболевших COVID-19. За последние сутки диагноз поставили 8 246 людям. Жертвами вируса стал 7 091 человек.