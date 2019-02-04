Чем пахнет «Сандал» Данила Корецкого: в феврале выходит новая книга писателя





Остросюжетный роман мастера криминальной драмы Данила Корецкого «"Сандал" пахнет порохом», написанный в соавторстве, пользовался большим успехом у читателей. И, конечно, поклонники творчества Корецкого с нетерпением ждали, чем закончится история оперативно-боевой группы «Сандал». В начале февраля выходит вторая часть книги: «"Сандал", которого не было». Мы попросили автора немного приоткрыть интригу перед выходом книги.



- Данил Аркадьевич, о чем новый роман?

- Это продолжение истории бойцов «Сандала», выполнивших важнейшую миссию – уничтожение практически неприступной горной базы международного террориста Саббаха на Северном Кавказе. Успешно справившись с задачей, они возвращаются домой, но вертолет сбивают. В живых остаются всего несколько человек, которым предстоит вступить в новую войну: ситуация изменилась, и группу вычеркивают из всех списков. Она фактически перестает существовать, как будто ее никогда и не было. Люди остались сами по себе, без прикрытия, без документов, с «легендами» вместо собственных биографий. Бандиты считают их федералами, наши – бандитами.



- На одном из сайтов есть такой отзыв о первой части книги: «Я понимаю, как автору удается классно описывать психологию милиционеров, полицейских и противостоящих им бандитов, но как живо получается про боевиков, причем от самых высоких по рангу до простых бойцов? Это реальные люди с переживаниями, сомнениями, со своими целями». Вы полковник милиции в отставке, почетный сотрудник МВД, характеры людей в погонах вам на самом деле хорошо знакомы. Но здесь совсем другие «герои». Как бы Вы ответили на вопрос своего читателя об образах «воинов Аллаха»?

- В книге описаны реальные события, которые происходили в Чечне в 2005 году. Люди, участвовавшие в них, никуда не делись. Легенда о законспирированной спецгруппе из жителей Кавказа, которая работает на федеральные силы, ходила среди бойцов антитеррористических подразделений. Ее мне рассказал подполковник Игорь Текалов, который впоследствии стал соавтором первого романа. Игорь - участник боевых действий, кавалер боевых наград. Он 2,5 года провел в спецкомандировках. Существовало ли на самом деле такое засекреченное подразделение, я не знаю, но сюжет показался интересным.



- Каких еще новинок можно ожидать читателям в ближайшее время?

- Сейчас пишу роман, который, как я рассчитываю, особенно понравится женщинам.



- Кто главный герой Вашей новой книги?

- На этот раз героиня - скромная, непримечательная девушка-бухгалтер, которая в результате цепи случайностей вдруг оказывается в водовороте ярких событий. Она неожиданно попадает на роскошный бал в Ницце, становится его королевой. С ней происходит куча головокружительных приключений. На ней - платье от Готье, на голове - корона, на ногах – лабутены. Она принимает ванну, наполненную шампанским… Но в итоге оказывается, что случайности не случайны: девушка стала игрушкой в руках спецслужб. За всей этой историей стоят огромные деньги, а именно – алмазные копи.



- Почему сделали ставку на женский роман?

- Женщины - это благодарная читательская аудитория. Они не курят, не пьют, не тратят деньги на глупости, а покупают книги. Кроме того, дамы часто проецируют себя на героинь романов. Поэтому женские романы пользуются успехом. Но это не означает, что роман не будет интересен мужчинам.



- Выходит, главная героиня – простушка. Но в Ваших произведениях обычно описываются совсем другие образы - изощренных женщин не самого правильного поведения...

- Она окажется вовсе не простушкой. А литературные образы определяются задачами произведения. В триллере вряд ли вызовет интерес героиня фэмили-романа - добрая домоседка, варящая борщи и стирающая одежду. То ли дело роковая красотка из поговорки «ищите женщину»...



- Как рождается роман? И укладываетесь ли Вы в договорные сроки?

- Иногда - в муках, иногда - в удовольствии. Нынешняя книга - как раз второй случай. А сроки я всегда планирую с большим запасом. По договору с издательством срок сдачи книги – май, а я надеюсь, что к концу февраля ее закончу. Последние дни как раз активно писал сцену Бала Цветов в старинном замке над морем.



- Как будет называться эта книга?

- Одно из двух рабочих названий - «Случайные совпадения».



- Не боитесь раскрывать замысел нового произведения?

- Я не считаю, что успех в каком-то секрете. Люди читают не для того, чтобы узнать тайну, а просто для удовольствия к этой тайне подойти.



Своих читателей Корецкий еще ни разу не подводил. Ожидание новой книги всегда оправдывается захватывающим сюжетом и характерной чертой произведений писателя - непредсказуемой развязкой.