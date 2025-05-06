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Центр Ростова остался без электроэнергии из-за коммунальной аварии

Центр Ростова остался без электроэнергии из-за коммунальной аварии

В центре Ростова-на-Дону произошел сбой в электроснабжении, что подтвердили в "Донэнерго".

Днем, 6 мая, многие жители Ростова столкнулись с отключением электричества. По данным компании, причиной стали две поломки в электросетях.

Обесточены оказались здания, расположенные в границах улиц: Газетный, Пушкинская, Ворошиловский, Большая Садовая, Исполкомовский, Семашко, Станиславского, Согласия, Братский, Халтуринский, Доломановский, Сиверса.

Восстановление электроснабжения и подачу электричества в дома горожан планируется завершить к 15:00.
Фото: Дондей
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