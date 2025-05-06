Центр Ростова остался без электроэнергии из-за коммунальной аварии
В центре Ростова-на-Дону произошел сбой в электроснабжении, что подтвердили в "Донэнерго".
Днем, 6 мая, многие жители Ростова столкнулись с отключением электричества. По данным компании, причиной стали две поломки в электросетях.
Обесточены оказались здания, расположенные в границах улиц: Газетный, Пушкинская, Ворошиловский, Большая Садовая, Исполкомовский, Семашко, Станиславского, Согласия, Братский, Халтуринский, Доломановский, Сиверса.
Восстановление электроснабжения и подачу электричества в дома горожан планируется завершить к 15:00.