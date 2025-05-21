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Центр Ростова остался без электричества из-за аварий на электросетях

Центр Ростова остался без электричества из-за аварий на электросетях

Центр Ростова остался без электричества из-за аварий на электросетях. Об этом сообщили представители организации «Донэнерго».

Причиной временного отсутствия электричества в центре города стали два инцидента, случившиеся на электросетях.

Отсутствие электроснабжения наблюдается в районе улиц Станиславского, Красных Зорь, Державинского, Бульварной Н., Седова, 7-го Февраля, Театрального, Очаковской, Грибоедовского. Дополнительно обесточены оказались дома, расположенные по улицам Большой Садовой, Гоголевской, Социалистической, Ломоносовской, Крепостному, Газетному, Петровской, Нахичеванскому, Суворова, Журавлева и Чехова.

Предполагается, что подача электроэнергии будет возобновлена 21 мая к 13:00.
Фото: Дондей
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