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В Ростовской области не решили, как провести последний звонок

В Ростовской области не решили, как провести последний звонок
В Ростовской области пока не решили, как провести последний звонок. Праздник запланирован на 24 мая. Об этом сообщили представители регионального правительства.

До важного школьного события осталось немного времени, но выпускники и их родители до сих пор не знают, где его отметят. Причина — запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе, который ввел бывший губернатор Василий Голубев в 2024 году.

В министерстве образования региона подтвердили, что вопрос о формате последнего звонка еще обсуждается.

В этот день в Ростове пройдет большой забег. Будет странно, если центр города закроют на полдня из-за марафона, а выпускники не смогут попрощаться со школой на улице.

Также стоит отметить, что в день последнего звонка в области будет действовать запрет на продажу алкоголя.
Фото: нейросеть
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