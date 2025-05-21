В Ростове на Буденновском рядом с бывшим ликеро-водочным заводом уничтожена аллея деревьев
В Ростове-на-Дону на проспекте Буденновском, рядом с бывшим ликеро-водочным заводом, была уничтожена аллея деревьев. Об этом сообщили местные жители.
Вместо зелёных насаждений теперь можно увидеть только пни. Ранее здесь росли деревья, но из-за засухи и отсутствия ухода они погибли. Это представляло опасность для прохожих, поэтому их убрали.
Как отметил общественник Александр Сушков, было написано коллективное письмо в четыре организации, включая прокуратуру.
Отметим, что, вероятно, вырубка может быть связана не только с безопасностью, но и со строительством торгового центра на месте объекта культурного наследия. Ранее сообщалось, что новый собственник исторической ценности планирует построить на территории завода очередной торговый центр.