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В Ростове на Буденновском рядом с бывшим ликеро-водочным заводом уничтожена аллея деревьев

В Ростове на Буденновском рядом с бывшим ликеро-водочным заводом уничтожена аллея деревьев
В Ростове-на-Дону на проспекте Буденновском, рядом с бывшим ликеро-водочным заводом, была уничтожена аллея деревьев. Об этом сообщили местные жители.

Вместо зелёных насаждений теперь можно увидеть только пни. Ранее здесь росли деревья, но из-за засухи и отсутствия ухода они погибли. Это представляло опасность для прохожих, поэтому их убрали.

Как отметил общественник Александр Сушков, было написано коллективное письмо в четыре организации, включая прокуратуру.

Отметим, что, вероятно, вырубка может быть связана не только с безопасностью, но и со строительством торгового центра на месте объекта культурного наследия. Ранее сообщалось, что новый собственник исторической ценности планирует построить на территории завода очередной торговый центр.
Фото: Александр Сушков
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