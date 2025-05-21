В Ростове по факту гибели 14-летнего подростка следователи возбудили дело

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В Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело по факту смерти 14-летнего подростка. Об этом стало известно от Следственного комитета по Ростовской области.Ярослав Л. исчез 20 мая после окончания занятий в школе. Его родители обратились в полицию, так как у мальчика были проблемы со здоровьем. К поискам ребёнка подключились родственники, одноклассники и соседи, а также волонтеры.К сожалению, утром в реке Темерник нашли тело мальчика.Как уточнили в ведомстве, по данным следователей, видимых следов насилия на трупе не обнаружено.В настоящее время специалисты проводят расследование обстоятельств гибели школьника. Тело было направлено на экспертизу, чтобы установить причины смерти и выяснить подробности последних часов жизни молодого человека.