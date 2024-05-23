Экс-мэр Ростова Виталий Кушнарев сложил полномочия депутата Госдумы РФ
Бывший глава администрации Ростова Виталий Кушнарев сложил полномочия депутата Государственной Думы РФ. Причиной этого стало его назначение на должность заместителя губернатора по Ростовской области — министра транспорта.
На этой должности Виталий Кушнарев сменит Владимира Окунева, который ушел в отставку в начале апреля. Виталий Кушнарев возглавит региональное министерство транспорта второй раз. Он уже занимал этот пост с 2014 по 2016 год.
После этого Виталий Кушнарев возглавил администрацию Ростова-на-Дону. Спустя три года он сложил с себя все полномочия. В 2022-м бывший чиновник был избран депутатом Государственной Думы.
Виталий Кушнарев — уроженец Тацинского района Ростовской области. Он родился и вырос в поселке Михайлов. Свою карьеру государственного служащего начал в администрации Белокалитвинского района.