Экс-мэр Ростова Виталий Кушнарев сложил полномочия депутата Госдумы РФ

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Бывший глава администрации Ростова Виталий Кушнарев сложил полномочия депутата Государственной Думы РФ. Причиной этого стало его назначение на должность заместителя губернатора по Ростовской области — министра транспорта.На этой должности Виталий Кушнарев сменит Владимира Окунева, который ушел в отставку в начале апреля. Виталий Кушнарев возглавит региональное министерство транспорта второй раз. Он уже занимал этот пост с 2014 по 2016 год.После этого Виталий Кушнарев возглавил администрацию Ростова-на-Дону. Спустя три года он сложил с себя все полномочия. В 2022-м бывший чиновник был избран депутатом Государственной Думы.Виталий Кушнарев — уроженец Тацинского района Ростовской области. Он родился и вырос в поселке Михайлов. Свою карьеру государственного служащего начал в администрации Белокалитвинского района.